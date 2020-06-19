شتائم وتضارب وسكاكين… هذا ما حدث أمام محال الصيرفة في الضاحية الجنوبية

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شهدت محلات الصيرفة في الضاحية الجنوبية إشكالات عديدة تخللها سباب وشتائم وتضارب بالأيدي وإستخدام للسكاكين، ما دفع بعض المحال إلى إغلاق أبوابها أمام طوابير المواطنين التي كانت تنتظر دورها منذ فجر اليوم.

وظهر اليوم التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي وفدا من نقابة الصرافين برئاسة النقيب محمود مراد، حيث تم البحث في أزمة الدولار وكيفية ضبط السوق السوداء.

وبعد اللقاء، أعلن المراد أننا “عرضنا أمام الرئيس برّي طرق لوقف مضاربة السوق السوداء، وشددنا على أهمية دور القوى الأمنية في قمع هذه السوق والغائه”.

وقال: “طلبنا من الرئيس برّي احياء قانون الزامية انتساب الصرافين إلى النقابة لأنه من يراقب حركة الصراف ونشاطه.

الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجل اليوم الجمعة، ما بين 5000 و 5150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.