شحادة: الذكاء الاصطناعي أصبح حجر الزاوية في مستقبل الدول والمجتمعات

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2025 8:27 مساءً
وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة

وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة

أكّد وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، خلال افتتاحه مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في أزهر البقاع في بلدة مجدل عنجر، برعاية دار الفتوى في البقاع، وبحضور مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، أن “الذكاء الاصطناعي أصبح حجر الزاوية في مستقبل الدول والمجتمعات”.

وشدّد على أن “التحول الرقمي يجب أن يشمل جميع المناطق اللبنانية، لا أن يقتصر على العاصمة، وأن يُسخّر لخدمة الإنسان في التعليم والصحة والعمل وصون الكرامة”، معتبراً أن “الدين والعلم يتكاملان”، وداعيًا إلى “توجيه الذكاء الاصطناعي نحو خدمة القيم والأخلاق، ومواجهة التحديات المرتبطة بالأخبار الكاذبة وسرقة الهويات والتأثير على الأطفال”.

كما أعلن أن الحكومة “بصدد تحويل مكتب وزير الدولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى وزارة مستقلة قريباً كما ذكرت في بيانها الوزاري، لتضع رؤية وطنية شاملة تربط البحث العلمي بالحاجات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد أن “لبنان يملك العقول والكفاءات التي تؤهله ليكون شريكًا فاعلًا في الثورة الرقمية، مشيرًا إلى إمكان التكامل مع الدول العربية الرائدة في هذا المجال مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية”.

وختم شحادة قائلًا “إن مناطق الأطراف شريكة في صناعة الحلول وليست متلقية فقط”، وداعيًا إلى “تعاون الدولة مع المؤسسات الدينية والأكاديمية والقطاع الخاص لبناء اقتصاد رقمي يخدم الإنسان ويعزز موقع لبنان على الخريطة التكنولوجية العالمية”.

