شحادة المصري لـ" صوت بيروت انترناشونال": هناك شح بالقمح المدعوم ببعض المطاحن

بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الى الـ50 الف ليرة للدولار الواحد، اعلن رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور ان “الأفران تتجه للتوقف عن العمل في صالات العرض والتوزيع على المحلات والسوبرماركت في حال لم يصدر وزير الاقتصاد أمين سلام تسعيرة تتلاءم مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الذي تجاوز عتبة الخمسين ألف ليرة في السوق السوداء”.

وكان صوت بيروت انترناشونال جال لمواكبة ازمة الخبز والطحين، وتواصل مع رئيس نقابة عمال الافران شحادة المصري، الذي اعتبر انه من الطبيعي ارتفاع سعر ربطة الخبز بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الى الـ 50 الف، و80% من المواد التي تدخل في صناعة الخبز تُسعر بالدولار.

وتمنى النقيب ان يصل صوتهم الى اصحاب الافران بعد التجاهل لاعطاء حقوق العمال، بعد صدور مذكرة عن وزير العمل مصطفى بيرم لتطبيق قانون العمل لعمال الافران واعطائهم حقوقهم المشروعة من فرص سنوية وبدل النقل والعطل المرضية.

وعند سؤاله هل هناك ازمة رغيف او طحين، أكد ان هناك شح بالقمح المدعوم ببعض المطاحن ولكن بعد لا يوجد شح بحصص الطحين المدعومة للافران بحسب الجداول الصادرة عن وزارة الاقتصاد كل 15 يوم.

وتم ايضاً التواصل مع عضو تجمع مخابز المرقوق الحرفي في لبنان حسن صباح، الذي اشار ان الحكومة لم تعطِ الامر لمصرف لبنان لفتح اعتماد، وكان من المتوقع ان يتم مناقشة موضوع الخبز والافران خلال جلسة مجلس الوزراء امس الاربعاء 19\1\2023 وتم تأجيلها للجلسة المقبلة، ولهذا السبب هناك بوادر ازمة تلوح بالافق، ليؤكد ان كمية القمح لاتكفي الا لـ 10 ايام فقط بحسب مصادر المطاحن.