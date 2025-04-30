كمال شحادة: سحب سلاح "حزب الله" سيسرع حصول لبنان على الدعم الخارجي

تناول وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في حديث الى إذاعة “سبوتنيك”، “الوضع السياسي في لبنان ومسألة نزع سلاح حزب الله، إضافة إلى أولويات وزارة المهجرين في هذه المرحلة”، وقال: “إن لبنان على طريق الحل في موضوع سلاح حزب الله، فسياسة الحكومة واضحة، وهي: حصرية السلاح وإعادة الإعمار واصلاح الاقتصاد والإدارة”.

وتحدث عن “اتفاق كل مكوّنات الحكومة على هذه السياسة، والعمل جار على أساسها”، وقال: “إن الرؤية الخارجية لخطة الحكومة إن كان من ناحية حصرية السلاح أو بدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية جيدة. لقد حصلنا على ثقة من المجتمع الدولي، فهناك دعم لخطة الحكومة وترحيب بالإجراءات التي اتخذت حتى اليوم من ناحية التشريعات والإصلاحات الاقتصادية. وقبل الحصول على ثقة العالم الخارجي، فمن الضروري كسب ثقة المواطن اللبناني أولا”.

وأكد “ضرورة سحب سلاح حزب الله في أسرع وقت ممكن للحصول على الدعم الخارجي وإعادة ثقة اللبنانيين بلبنان والخارج”،

وقال: “لا يوجد دولة مستعدة أن تستثمر في إعادة إعمار لبنان، إذا كان لا يزال الخطر موجودا، واحتمال الدخول بحرب أخرى قد يؤدي إلى دمار ما سيجري بناؤه”.

وردا على سؤال عن أولويات الحكومة، سحب السلاح أم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، قال: “إن الإثنين أولوية والاتفاق واضح، وعلى الدولة أن تبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية”.

ولفت إلى أن “الجزء الأكبر من الجنوب أصبح تحت سيطرة أجهزة الدولة اللبنانية”، وقال: “التركيز اليوم على الإجراءات التي ستساهم في تحسين مستوى المعيشة في لبنان وتجذب الاستثمارات وتعيد السياح الى لبنان، إضافة الى عودة اللبنانيين المهاجرين، وهذه من الأمور التي يمكن أنّ تحصل في المدى القصير. أما الإصلاحات الكبيرة المطلوبة بالبنى التحتية مثلا الطاقة والكهرباء أو استخراج الغاز والنفط فتحتاج الى وقت أكثر”.

كما اعتبر أن “الخارج يتعامل مع الحكومة اللبنانية كحكومة لبنان الوحيدة”، مشيراً إلى “نجاح رئيس الجمهورية جوزاف عون في إعادة فتح العلاقات اللبنانية – العربية وبناء هذه العلاقات على أسس متينة”، وقال: “في المرحلة الثانية، ستنطلق الحكومة إلى وضع مشاريع تعاون واستثمار مع الدول الصديقة”.

وعن أوضاع النازحين في لبنان، قال: “إن ملف النازحين من أولويات وزارة المهجرين، فهناك حوالى 200 ألف وحدة سكنية هدمتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على لبنان، وحوالى 100 ألف شخص لم يعودوا الى بيوتهم”.

وأكد أن “أولوية الحكومة مساعدة النازحين وإعادة إعمار هذه المنازل”، لافتا إلى أن “هذه مسؤولية الحكومة ككل، وليس فقط وزارة المهجرين”.