شحنات إغاثية طبية من منظمة سيدر للإغاثة لدعم مستشفى رفيق الحريري

في مبادرة أطلقتها منظمة سيدر للإغاثة (Cedars Relief) لدعم مستشفى رفيق الحريري الجامعي، قامت المنظمة بالتعاون مع الجمعية الطبية الأمريكية اللبنانية – فرع لوس أنجلوس، وجمعية الصيدلة في الشرق الأوسط بتقديم معونات طبية طارئة للمستشفى، تخطت قيمتها الأربعين ألف دولار أميركي، مؤلفة من أدوية ومستلزمات طبية ومعدات للوقاية الشخصية.

وُزعت هذه المساعدات على المستشفى بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، باعتبار أنه المستشفى الأول الذي كان في طليعة المعركة لمكافحة فيروس كورونا من أجل حماية الأرواح البشرية.

وقد تم إرسال الشحنة الأولى في 17 آب 2020 من خلال جمعية صليب إعانة الأرمن في لبنان (Armenian Relief Cross of Lebanon)، ثم تلقى المستشفى باقي الشحنات، المؤلفة من 20 منصة من المستلزمات الطبية، بواسطة مشروع الإغاثة اللبناني (Lebanon Relief Project) ومنظمة الإغاثة الطبية العالمية وذلك بالتعاون مع منظمات أميركية أخرى تعمل على إرسال شحنات إضافية من المساعدات الطبية في المستقبل.

وشكرت إدارة المستشفى كافة الأشخاص والجمعيات، وكل من وقف الى جانب المستشفى في هذه الفترة العصيبة وساعد من خلال التبرع بأية وسيلة كانت، معربة عن إيمانها بأنه من الضروري التكاتف والوقوف جنباً إلى جنب ويداً بيد للحد من انتشار هذا الفيروس. وأكدت إدارة المستشفى بذل قصارى جهدها لاحتواء هذه الأزمة والاستمرار بالقيام بواجبها الوطني والانساني تجاه المواطنين والوطن.