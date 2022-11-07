شحنة مصرية تضم أدوية ولقاحات للكوليرا إلى بيروت.. علوي: لبنان لن يُترك وحيدًا

بعد أقل من أسبوع من طلب الرئيس “نجيب ميقاتي” من الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” دعماً مصرياً لمواجهة وباء الكوليرا خلال لقائهما في القمة العربية في الجزائر، تصل إلى بيروت صباح الأربعاء 9 تشرين الثاني الجاري طائرة عسكرية مصرية، وعلى متنها شحنة تضم 17 طناً من أدوية ولقاحات وباء الكوليرا.

وصرّح الدكتور “ياسر علوي”، السفير المصر في لبنان، أنّ “هذه الشحنة تمثّل تأكيدًا جديدا للالتزام المصري بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، دعماً للبنان في مواجهة تفشي وباء الكوليرا، وهي أحدث حلقات الجسر الجوي والبحري المصري الذي بدأ منذ انفجار مرفأ بيروت”.

وأضاف علوي أن “مصر تعرف قَدر لبنان، وتدرك أهمية تقديم كل سبل الدعم له ليتعافى ويستعيد دوره الحيوي والتاريخي كأحد مراكز الإشعاع الحضاري في الوطن العربي.

فمصر دائما على العهد، تقف مع الشعب اللبناني كتفاً بكتف، ولن تسمح بأن يترك لبنان العزيز على قلوبنا وحيداً في مواجهة أي أزمات”.