شحّ المياه يتفاقم.. ومدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية يحذر!

منذ 38 دقيقة
الجفاف يهدد ملايين البشر

أشار رئيس مجلس إدارة ومدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال أفرام إلى أن “أزمة الجفاف ستتفاقم خلال فترة شهر من الآن، بحيث لا يُتوقّع هطول أمطار قبل 15 تشرين الأول، وبالتالي فإن شحّ المياه سوف يطغى على الواقع المائي في لبنان، سواء من المياه السطحية أو المياه الجوفية”.

وأضاف: “بالتالي، فإن المواسم الزراعية حالياً مهددة بالجفاف، كما أن مياه الشفّة مهددة بالتراجع بشكل كبير لم يسبق له مثيل”.

ودعا أفرام إلى “تقنين قاسٍ في توزيع مياه الشفّة، وباعتماد التقنيات الحديثة في ري المزروعات، إذ إن معظمها لا يمكن تأمين مياه الري لها خلال هذا الموسم، أي موسم الخريف، مما سيؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي من حيث الكمية والنوعية والأسعار”.

ولفت إلى أن “مناطق كثيرة تعاني من شحّ في مياه الشفّة بسبب ظاهرة الجفاف التي تتفاقم يوماً بعد يوم، فيما لا تزال المياه السطحية المتبقية والمياه الجوفية التي انخفضت بشكل كبير ملوّثة بمياه المجارير والمياه الآسنة، ما يجعلها غير صالحة للاستعمال”، معتبراً أنّ “على مجلس الوزراء إعلان حالة طوارئ مائية نظراً للشحّ الكبير في المياه”.

