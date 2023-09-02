شخصيات سياسية لبنانية "تتملق" دولاً خليجية!

صدم خلف الحبتور رجل الأعمال الإماراتي متابعيه عبر منصة “X” بمنشور جديد حول ما يقوم به بعض السياسيين في لبنان حيال دول عربية خليجية من تملق و تقديم معلومات غير مهمة عن لبنان.

وقال “الحبتور” الذي يتابعه في منصة “X” أكثر من 230 ألف متابع: ‏”نحن أهل مجلس التعاون الخليجي‬⁩ نتساءل ونخشى ونحذر من العلاقات مع بعض الشخصيات السياسية اللبنانية التي “تتملق” دولنا مقابل عدة مزايا وفرص للإقامة والاستفادة دون حسيب أو رقيب”.

نحن اهل #مجلس_التعاون_الخليجي نتساءل ونخشى ونحذر من العلاقات مع بعض الشخصيات السياسية اللبنانية التي "تتملق" دولنا، مقابل عدة مزايا وفرص للإقامة والاستفادة دون حسيب أو رقيب. يكذبون ويخادعون بإمتلاكهم لمعلومات يبيعونها على أنها حقيقية ، وهم مرتزقة منافقين. هذه الشخصيات السياسية… — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) September 2, 2023

و إزاء تحذيره و خشيته و تساؤله المفاجئ أضاف “الحبتور” المعروف بمواقفه المناهضة لحزب الله في لبنان أوصافاً لتلك الشخصيات بقوله: “يكذبون ويخادعون بامتلاكهم لمعلومات يبيعونها على أنها حقيقية، وهم مرتزقة منافقين”.

و إضافة إلى تأكيده على مسألة مجاهرة تلك الشخصيات بتأييدها العلني لـ حزب الله‬⁩ و علاقاتها القوية مع قياداته، قال الحبتور: السؤال الذي يطرح نفسه “ما الفائدة من التعاون مع مثل هؤلاء”؟.

يذكر أن “خلف الحبتور” كان من أوائل رجال الأعمال العرب الخليجيين الذين أقاموا استثمارات ضخمة في لبنان أيام حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي دعم بدوره الاستراتيجية الاقتصادية في استقطاب المستثمرين الكبار و المشاريع العملاقة التي وفرت آلاف فرص العمل للمواطنين اللبنانيين.