الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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شخصيات من إقليم الخروب والبقاع توافدت إلى قبرص للقاء بهاء الحريري.. ما الجديد؟

منذ 4 دقائق
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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استكمل الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري سلسلة لقاءته مع وفود لبنانية، في مدينة لارنكا في قبرص.

وبعد لقائه الوفد البيروتي، التقي بهاء الحريري وفداً من إقليم الخروب والبقاع، ضم شخصيات من مختلف القطاعات والمجالات.

الحريري وخلال مناقشة المشروع والخطة الإنمائية المرتقبة، استمع إلى آراء الحضور البناءة والتي تم التشديد من خلالها على أهمية الحفاظ على مسيرة الشهيد رفيق الحريري، ودور بهاء الحريري باستكمالها.

العمل على الطبابة والتعليم والتوظيف في لبنان، كان محوراً أساسياً في النقاش، بدوره اكد الشيخ بهاء الحريري على ان هذه المحاور من أولى أهدافه.

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