شخص مجهول الهويّة أُصيب بوعكة صحية.. وقوى الأمن تُعمّم أوصافه

تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، أوصاف شخص مجهول الهويّة نُقِلَ عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم 16/2/2023 إلى قسم الطوارئ في مستشفى حدّاد – الورديّة، بواسطة سيّارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني، وذلك نتيجة تعرّضه لوعكة صحيّة أدّت إلى فقدانه الوعي في محلّة وسط بيروت – تقاطع جريدة “النهار”.

الأوصاف: رجلٌ في العقد السّادس من العمر، معتدل البنية، طوله /180/ سنتيمراً تقريباً، حنطي البشرة، أصلع الرأس، أشيب ما تبقى من شعره، ذو لحية خفيفة.

العلامات الفارقة: شامة إلى جانب عينه اليسرى وأخرى على مستوى الجهة اليسرى للفم.

لذلك، يرجى من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن ذويه، الاتصال بفصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 656317/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.