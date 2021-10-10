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شدياق: اشفقوا على صحة الشعب

10 - أكتوبر - 2021
مي شدياق

مي شدياق

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غردت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر حسابها على “تويتر”: “لم أستغراب طرح حزب الله إنشاء معمل كهرباء في الغولف كلوب عندما كنت في الوزارة شنّيت معركة لعدم تحويل حرش سباق الخيل مكب نفايات! لا خضار ولا أوكسجين! يخنقون نفس بيروت وضاحيتها قاضمين مشاع الدولة ومجاري الأنهر المهم هبج البلد! اتقوا الله اشفقوا على صحة الشعب كفى تشويهاً للبنان”.

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