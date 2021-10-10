شدياق: اشفقوا على صحة الشعب

غردت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر حسابها على “تويتر”: “لم أستغراب طرح حزب الله إنشاء معمل كهرباء في الغولف كلوب عندما كنت في الوزارة شنّيت معركة لعدم تحويل حرش سباق الخيل مكب نفايات! لا خضار ولا أوكسجين! يخنقون نفس بيروت وضاحيتها قاضمين مشاع الدولة ومجاري الأنهر المهم هبج البلد! اتقوا الله اشفقوا على صحة الشعب كفى تشويهاً للبنان”.

لم أستغراب طرح حزب الله إنشاء معمل كهرباء في #الغولف_كلوب

عندما كنت في الوزارة شنّيت معركة لعدم تحويل حرش #سباق_الخيل مكب نفايات!

لا خضار ولا أوكسجين!

يخنقون نفس بيروت وضاحيتها قاضمين مشاع الدولة ومجاري الأنهر

المهم هبج البلد!

اتقوا الله

اشفقوا على صحة الشعب

كفى تشويهاً للبنان — May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) October 10, 2021