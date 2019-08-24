شدياق: المجتمع الدولي لن ينتظرنا طويلاً

لم تستغرب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق ما صدرعن مؤسستي التصنيف الدولي، سائلة “ما هي الإجراءات والقرارات التي اتخذت لكي نظهر أننا على قدر المسؤولية؟ فتجاه المجتمع الدولي، هناك قرارات جدّية يجب اتخاذها، لكن في كل مرّة لدينا أعذار لنتأخر أكثر وأكثر، وتضييع الوقت حيناً بالتأخّر 9 أشهر في تأليف الحكومة، وحيناً آخر في قضية قبرشمون، هذا كله يؤثر سلباً على القرارات التي تدفع بعجلة الاقتصاد، والمجتمع الدولي لن ينتظرنا طويلاً.. وهذه هي النتيجة”.

وقالت عبر صحيفة “الجمهورية”: “لا شكّ في أنّ الوزراء، كل من جهته، يحاول قدر المستطاع ضمن الملفات المنوطة به تقديم الأفضل، لكن هناك عراقيل تواجهنا حيناً، وقرارات سياسية تعطّلنا أحياناً أخرى، وعدم اعتماد الأساليب الشفافة والواضحة للمضي قدماً، ما لا يظهر جدّيتنا في الحصول على المساعدات الدولية التي تساعدنا على تحريك العجلة الاقتصادية المشلولة حاليا”.

واعتبرت شدياق، أنّ “ما حصل في المجلس الدستوري لم يعكس صورة إيجابية عن لبنان لدى المجتمع الدولي، فنحن في حاجة الى سياسة بعيدة عن الزبائنية والمحاصصة وقلة الشفافية لتسير عجلة البلاد بطريقة فضلى”.

وأملت ألا نُتّهم بالعرقلة لأنّ المعرقل هو من يعمل بنحو خاطئ، وليس من يضيء على الخطأ”.

المصدر صحيفة الجمهورية