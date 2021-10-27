شدياق: ليس كل اعلامي يستأهل منصب وزير

غردت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر حسابها الخاص على تويتر: “منذ تعيينه انتقدت قرداحي لاختياره بشار الأسد رجل العام ولمواقفه ضد حرية الاعلام. ثم علمت أن سفير منظمة تعنى بالثقافة دهش من سطحيته!”

وأضافت: “اليوم كشفت تصريحاته الداعمة للحوثيين ضد دول الخليج حقيقة ارتهانه لمحور أيران.

منذ تعيينه انتقدت قرداحي لاختياره بشار الأسد رجل العام ولمواقفه ضد حرية الاعلام.

ثم علمت أن سفير منظمة تعنى بالثقافة دهش من سطحيته!

اليوم كشفت تصريحاته الداعمة للحوثيين ضد دول الخليج حقيقة ارتهانه لمحور أيران.

ليس كل اعلامي يستأهل منصب وزير او بمستوى تعاطي الشأن العام!#أقيلوه — May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) October 27, 2021