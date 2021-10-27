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شدياق: ليس كل اعلامي يستأهل منصب وزير

27 - أكتوبر - 2021
مي شدياق

مي شدياق

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غردت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر حسابها الخاص على تويتر: “منذ تعيينه انتقدت قرداحي لاختياره بشار الأسد رجل العام ولمواقفه ضد حرية الاعلام. ثم علمت أن سفير منظمة تعنى بالثقافة دهش من سطحيته!”

وأضافت: “اليوم كشفت تصريحاته الداعمة للحوثيين ضد دول الخليج حقيقة ارتهانه لمحور أيران.

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