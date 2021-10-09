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شراء محصول التبغ والتنباك يبدأ في هذا الموعد

9 - أكتوبر - 2021
تبغ

تبغ

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أعلن رئيس اتحاد نقابات العاملين في زراعة التبغ والتنباك حسن فقيه في مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد في النبطية، أن “البدء قريبا بشراء محصول التبغ والتنباك، بعدما تكللت الاجتماعات مع المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك في الحدث ورؤساء النقابات، بالنجاح وسادها جو من التفاهم والارتياح، وأفضت الى انطلاق عملية الشراء خلال أيام، بعد التجهيز اللوجستي”.

وحيا الوزير الجديد للزراعة عباس الحاج حسن “الذي لمسنا منه خلال لقائنا كل تفهم للمعاناة التي يعيشها المزارع بشكل عام ومزارع التبغ بشكل خاص، وضرورة ضم المزارعين إلى الضمان الصحي والاجتماعي، باعتبار التغطية الصحية واجب وحق لا منة”.

وطالب الحكومة ب “اعتماد سياسة وطنية زراعية عليا، وبضرورة حل المشكلات العالقة مع الدول العربية الشقيقة وأولاها سوريا ولا سيما لجهة الرسوم المرتفعة على السيارات المبردة التي تنقل الخضار والفواكه الى دول الخليج”. وطالب ب “ضرورة فتح الأسواق في السعودية وباقي دول الخليج أمام المنتجات الزراعية اللبنانية”.

وشكر الدول “التي تقف بجانب لبنان للنهوض من كبوته ومساعدة الدولة للخروج من الأزمة الخانقة وبخاصة المساعدات العراقية والإيرانية والتركية على صعيد كسر الاحتكار ومساعدة القوى العسكرية، بالإضافة الى المساعدات المصرية والأردنية والسورية لتزويد لبنان بالغاز السائل وتحسين التزود بالطاقة الكهربائية”. وشدد على أن “لبنان لن ينهض إلا بوحدة أبنائه وتفاهمهم وحل مشاكلهم بعيدا من المشاحنات والسجالات وبخاصة بين السياسيين”.

وأمل أن “تحمل الأيام مع الحكومة الجديدة التي نعلق عليها الآمال، مزيدا من الاستقرار والأمان”.

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