شراكة لبنانية-عُمانية في الاقتصاد والثقافة

شارك رئيس مجلس إدارة ومدير عام معرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني شعراني في زيارة إلى سلطنة عُمان ضمن الوفد اللبناني برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، في إطار جهود تطوير المعرض وتحويله إلى مركز متكامل للنشاط الاقتصادي والثقافي والسياحي في طرابلس.

وعقد الوفد سلسلة لقاءات مع المسؤولين والمؤسسات العُمانية المعنية بالتنمية والاستثمار وإدارة المعارض الدولية، حيث تم بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التطوير العمراني وإدارة المشاريع الاقتصادية الكبرى.

هدفت الزيارة إلى الاطلاع على التجربة العُمانية الرائدة واستكشاف فرص الشراكة الاستثمارية لدعم مشروع إنماء معرض رشيد كرامي الدولي، بما يعزز دوره كمركز إقليمي يجمع بين الابتكار والثقافة والسياحة.

وأبدى الجانب العُماني ترحيبه واستعداده للتعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة والاستثمار الثقافي والسياحي.