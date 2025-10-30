الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شراكة لبنانية-عُمانية في الاقتصاد والثقافة

منذ 34 دقيقة
معرض رشيد كرامي الدولي

معرض رشيد كرامي الدولي

A A A
طباعة المقال

شارك رئيس مجلس إدارة ومدير عام معرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني شعراني في زيارة إلى سلطنة عُمان ضمن الوفد اللبناني برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، في إطار جهود تطوير المعرض وتحويله إلى مركز متكامل للنشاط الاقتصادي والثقافي والسياحي في طرابلس.

وعقد الوفد سلسلة لقاءات مع المسؤولين والمؤسسات العُمانية المعنية بالتنمية والاستثمار وإدارة المعارض الدولية، حيث تم بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التطوير العمراني وإدارة المشاريع الاقتصادية الكبرى.

هدفت الزيارة إلى الاطلاع على التجربة العُمانية الرائدة واستكشاف فرص الشراكة الاستثمارية لدعم مشروع إنماء معرض رشيد كرامي الدولي، بما يعزز دوره كمركز إقليمي يجمع بين الابتكار والثقافة والسياحة.

وأبدى الجانب العُماني ترحيبه واستعداده للتعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة والاستثمار الثقافي والسياحي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير المالية ياسين جابر
الوزير جابر يتابع ترميم الضاحية ويعد بدراسة مطالب موظفي القطاع العام
رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
الرئيس عون يؤكد الاستمرار بدعم القوانين الاجتماعية رغم الظروف السياسية
وزير الاعلام بول مرقص
مرقص سلّم شهادات تقدير لمئة طالب خلال فعاليات "الملتقى الإعلامي العربي"

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
مدرسة -تعبيرية
توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!