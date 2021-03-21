الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شربل: غداً سيكون هناك نفس إيجابي

21 - مارس - 2021
مروان شربل

مروان شربل

A A A
طباعة المقال

أشار الوزير السابق ​مروان شربل​ إلى أن ” ​رئيس الجمهورية​ ورئيس الحكومة المكلف يتواصلان اليوم مع الخارج ليقولا إن وضع ​لبنان​ حزبيا وطائفيا معقّد، وأعتقد أنه سيكون هناك نفس إيجابي الإثنين، وهناك عقد “ستنحل”، ويمكن أن يكون هناك لقاء آخر بين الرئيسين بعد ذلك”. وأفاد بأنه نفسيا “غير منزعج، ولكن اذا مر شهر أو أكثر ولم تتشكل الحكومة وصار هناك مشاكل على الأرض، بماذا سينفع ​تأليف الحكومة​ في ظل الفلتان الامني؟”.

وخلال حديث تلفزويني، لفت إلى أنه “على رئيس الحكومة أن يعرف أن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مسؤول عن كل الاسماء، وليس المسيحية فقط، ويجب أن يعطي رأيه بها، وكذلك رئيس الحكومة، لأنه إذا تألفت الحكومة وفشلت، هما المسؤولان عن فشلها”. وأوضح أنه “لا يوجد تنازل، بل هناك تفاهم بين الاثنين اللذين لديهما برنامج موحد يريدان السير به بدءاً من الإصلاحات والتحاور مع ​صندوق النقد الدولي​، حتى الأحزاب التي لن تدخل في الحكومة، يجب أن تساعد للخروج من الوحل الذي نحن فيه”.

كما أبدى اعتقاده بأن “الرئيس عون لم يكن رافضاً لحكومة مؤلفة من 18 وزيراً، ولكن هناك مشكلة ميثاقية حول اعطاء الثقة للحكومة، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ مصرّ على هذا الموضوع، وسنرى في الايام المقبلة أنه سيكون هناك تنسيق بين بري ورئيس “​التيار الوطني الحر​” ​جبران باسيل​ حول هذا الأمر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    السوبرماركات
    ابتداء من هذا التاريخ.. السوبرماركت ستتوقف عن قبول بطاقات اللولار
    وزير ​السياحة​ وليد نصار
    ​وزير السياحة غير مطمئن: هنا ستظهر المشاكل الإقتصادية
    المرتضى: طائر الفينيق يتفوق على التنين الصيني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي