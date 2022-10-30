شربل مارون لصوت الناس: اخذ البلاد الى فراغ من دون بوليصة تأمين هي الحكومة ليس صدفة

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون ان هناك من يدفع الى اشتباك سياسي في البلاد.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: ” اخذ البلاد الى فراغ من دون بوليصة تأمين هي الحكومة.. هل هذه صدفة؟ لماذا لا نسميّ الامور بأسمائها؟ هذا يدفع الى اشتباك سياسي”.

ورأى ان “لبنان امام فجوة فساد كبيرة ومستشرسة وصحيح ان الرئيس عون غادر اليوم رأسه مرفوع وهو يحارب هذه الفجوة المالية.. والمشكلة في اداء الحكومة ليست مع الرئيس عون او التيار بل باتت مع الشعب اللبناني “.

واضاف: “الرئيس نجيب ميقاتي اتصل ببعض الوزراء –وهم اساسا تكنوقراط وليسوا تيار- وبات يقول لهم “رئيسكم بدّو يغيّركن” علما ان الوزير باسيل ما كان في هذا الوارد وهذا استهتار بالشعب اللبناني وهمومه وليس هكذا تعالج الأمور”.

واعتبر ان “الجميع بات امام حائط مسدود وما حصل سيسرع انتخاب رئيس للجمهورية والرئيس بري طرح الدعوة للنقاش والوزير جبران باسيل اثنى على الموضوع الثلاثاء في اجتماع التكتل “.

واشار الى ان “اي رئيس سيأتي ان لم يكن سيتابع مكافحة الفساد والملفات التي بدأها عون تكون التسوية حوله عبثية”.

وقال: “لن نستحي حينما نريد ترشيح الوزير جبران باسيل “.

واضاف: “علينا احترام التمثيل المسيحي في موضوع الرئاسة ومع احترامنا الكبير للدكتور عصام خليفة لم يكن حتى رئيس بلدية فكيف يدير بلد؟ وما حيثيّته التمثيلية بين المسيحيين؟ “.

وعن ملف الترسيم، قال: “العدو الاسرائيلي تمّ التفاهم معه عن طريق الامم المتحدة والجيش الغنا ان الخط 23 هو الخط الثابت والخط 29 هو الخط التفاوضي “.

وتابع: “اهمّ ما كسبناه في موضوع الترسيم تكريس حقّنا بالاستخراج والتنقيب “.

واشار الى ان “الدولة السورية تضع شروطا للعبة وتقول “تعاطوا معي كدولة” واعتقد ان الخواتيم في موضوع الترسيم مع سوريا ستكون سعيدة “.