شربل مارون: وصلنا إلى 14 اسمًا لترشيحهم للرئاسة

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شربل مارون، في حديث لقناة “إل بي سي أي”، إلى أن “لبنان هو نسيج وليس كناية عن فريق يحكم الآخر، ونحن اليوم أمام مشهد مذل للبنانيين وهذه الحرب لن ترحم أحدا، وفي حال حصول احتلال وصولا لليطاني فهذا سيصبح تهجيرا لأبناء كل الطوائف في المنطقة والشيعة خصوصا”.

وقال: “نريد بناء الوطن وقبل بناء الموازنات فلنقل للشعب الللبناني كيف يمكن أن نحسّن حياته اذ ان المواطن يضطر لأكثر من عمل ليتمكن من تأمين حياته العادية”.

وأضاف مارون “ما من توازن في هذه الحرب، والعدو الاسرائيلي علم كيف يسوّق نفسه كدعاية وهو يستهدف الابرياء”.

وأشار إلى “أننا ننادي بوحدة قرار وموقف لعدم استباحة اراضينا ووقف الحرب وأن لا يكون البلد مهدداً بعد اليوم”.

إلى ذلك، كشف مارون “أننا وصلنا الى 14 اسمًا لترشيحهم لرئاسة الجمهورية لكن المهم أن نصل الى توافق على اسم ونحن عانينا من قبل من الظلم ولن نتعامل مع الآخر بهذه الطريقة”.