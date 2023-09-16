السبت 1 ربيع الأول 1445 ﻫ - 16 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شرطة بلدية صيدا تحجز آليات توك توك مخالفة

منذ 37 دقيقة
بلدية صيدا

بلدية صيدا

A A A
طباعة المقال

واصلت شرطة بلدية صيدا بإمرة المفوض بدر القوام دورياتها لمنع آليات التوك توك المحملة بالنفايات من خارج المدينة، بهدف إلقائها في شوارع صيدا وأحيائها، حيث تم حجز آلية توك توك وتحرير محضر ضبط بحق صاحبها.

إشارة إلى أن شرطة البلدية كانت حجزت مطلع الأسبوع آلية توك توك مخالفة، وتم ركن الآليتين في باحة البلدية.

كما وتواصل شرطة البلدية دورياتها في مختلف شوارع المدينة لمراقبة التزام توجيهات البلدية لجهة تنظيم السوق التجاري ومراقبة إلتزام العربات والبسطات في السوق. وسيرت الشرطة دوريات لها لمراقبة الإلتزام بعدم وضع بسطات السمك المجلد على طول الكورنيش البحري، وكذلك مراقبة إلتزام أصحاب العربات على طول الطريق جنوبي المدينة في محيط الحسبة الجديدة إمتدادا حتى مدينة عالم الفرح.

    المزيد من أخبار لبنان

    إيلي كيروز
    كيروز: تبقى مهسا أميني رمزاً لشجاعة المرأة الإيرانية
    طواقم الدفاع المدني
    رقمان جديدان للدفاع المدني
    النائب ابراهيم منيمنة
    منيمنة: نحن غير مؤيدين لتعديل الدستور

    الأكثر قراءة

    شعار السفارة الأمريكية في دمشق
    السفارة الأمريكية في دمشق تغير اسمها!
    حزب الله
    "قطبة مخفية" وراء مطار "حزب الله".. أنفاق وهنغارات وسماع تفجيرات؟!
    الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
    قديروف يعاني.. رجل بوتين المقرب في وضع صحي "حرج"!