شرطة بلدية طرابلس داهمت ملاحم ومراكز بيع اللحوم في المدينة

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داهمت دورية من شرطة بلدية طرابلس عددا من الملاحم ومراكز بيع اللحوم في المدينة.

وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.

وتأتي هذه المبادرة استكمالا لحملة وزارة الصحة، وبتوجيه من رئيس بلدية طرابلس رياض يمق.

في سياق متصل، داهم المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود يرافقه مدير الثروة الحيوانية الدكتور الياس ابراهيم وفريق من الاطباء البيطريين وبمؤازرة أمن الدولة مستودعا في منطقة الزلقا وضبط حوالى 15 طنا من الاسماك المجمدة منتهية الصلاحية منذ شباط وآذار 2020 مستوردة من موريتانيا.