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شرطة مجلس النواب تتبرأ من هذا الاتهام!

منذ 34 دقيقة
عناصر من شرطة مجلس النواب

عناصر من شرطة مجلس النواب

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نفت قيادة شرطة مجلس النواب في بيان، “جملة وتفصيلا ما نشرته إحدى المنصات الإعلامية الإخبارية الإلكترونية عن إقفال باب كنيسة مار جرجس في ساحة النجمة أمام المصلين”.

وقالت: “تؤكد شرطة مجلس النواب بأن كل ما ورد في سياق الخبر هو كذب وافتراء ويندرج في سياق التحريض الفتنوي الطائفي البغيض”.

وختمت: “كل الإجراءات المتخذة في محيط مجلس النواب وضمنا كنيسة مار جرجس في ساحة النجمة هي بالتنسيق والتوافق ومباركة من أصحاب السيادة في رعية كنيسة مار جرجس وأصحاب السيادة في مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، الذين بدورهم، مشكورين، استنكروا مضمون ما تم نشره من إفتراءات”.

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