شرف أبو شرف: لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية حتى يتمكن الاطباء من القيام بواجباتهم

حذر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف من “هجرة الأطباء المتمادية والمؤلمة، بسبب الضائقة المعيشية الخانقة التي باتت تشكل خطرا على الأمن الصحي”.

تحدث أبو شرف في افتتاح مؤتمر الجمعية اللبنانية السنوي لأمراض الغدد،الصم والسكري والدهنيات، بمشاركة محاضرين دوليين وأطباء متخصصين، آخذين في الاعتبار كل التدابير الوقائية ضد وباء كورونا.

وذكر أبو شرف بـ”وجوب العمل يدا واحدة لإعلاء شأنهم علمياً واجتماعياً، حرصا على العيش الآمن الكريم، لان التضامن يبقى الطريق الوحيد لتحقيق الاهداف، فبالعلم والأخلاق يبقى لبنان”.

‏وطالب المجلس التشريعي “بإقرار القوانين المقدمة من النقابة والتي تعنى بحصانة الطبيب وحمايته من العنف الجسدي واللفظي أثناء قيامه بواجبه المهني وبضمان الطبيب بعد التقاعد وبدفع أتعابه ضمن مهلة زمنية قصيرة، ورفع قيمة التعرفة الرسمية وربطها بمؤشر غلاء المعيشة وتحفيزهم على البقاء عبر تقديمات اجتماعية وتسهيلات مصرفية”.

وشدد أبو شرف على “ضرورة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية حتى يتمكن الاطباء من القيام بواجباتهم على أكمل وجه، وضرورة مراقبة ومحاسبة كل المخالفين في هذا المجال حرصا على صحة المواطنين في هذه الظروف الصعبة”.