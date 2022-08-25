شرف الدين: بعض الوزراء مصفقين لميقاتي

ذكر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال ​عصام شرف الدين​، أنه “يوجد قانون دولي يتيح لنا مع السوريين، أن نعمل لجنة مشتركة من اجل اعادة ​النازحين السوريين​”.

واشار في حديث تلفزيوني، إلى أنه “عندما طلب مني أن استلم ​وزارة المهجرين​، قلت وقتها انني لا اريدها لأن رئيس الوزراء ​نجيب ميقاتي​ لا أتفق معاه”، مبيناً أن “ميقاتي، يصرح بشي ويعمل شي اخر، ولا يوجد مشاكل شخصية بيننا، ولكن عند دخولي الوزارة أخذ المسألة شخصية بسبب عدة نقاشات في الإجتماعات بيننا، أي في اول لقاء كان يتحدث عن الودائع، وقلت وقتها أنه كان لدي مشروع باعادة الاموال المحولة من الخارج من قبل اغنياء لبنان، وقبل أن اكمل حديثي، طلب مني أن أعمل لجنة مع وزي الشباب ​جورج كلاس​، وووقتها كان اول صدام بيني وبين ميقاتي”.

وتابع شرف الدين: “عندما كان هناك ازمة قمح، تحدثوا خلال الإجتماع عن ​الدولار الجمركي​ خلال ​الموازنة​، فإقتنصتها فرصة، وطرحت مطالعة بان نتحدث عن ضريبة التضامن الإجتماعي، وهذه تطال اصحاب الثروة التي لديه أكثر من مليون دولار في البنوك، وبالتالي لن يتأثر الغني بهذا المبلغ، قلت له ان هذا المشروع يعمل على اخفاض الدولار الجمركي إلى 10 آلف، فوافق ميقاتي وطلب ان نذهب إلى ​خطة التعافي​، ولكن هذا الموضوع بخث فيه ميقاتي أيضاً”.

ولفت، إلى أنه “يوجد بعض الوزراء “مصفقين” لميقاتي همهم أن يظلوا على الكرسي ولا يهمهم القضايا الوطنية”، معتبراً أن “ميقاتي يتبع ساسية افقار البلد، وفي عهده كل المرافق المنتجة أصبحت معطلة”.