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شرف الدين: هدفنا وقف السرقة وعودة الأموال الى المودعين

منذ 19 دقيقة
عصام شرف الدين

عصام شرف الدين

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أمل وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين أن تنطلق رابطة تضامن المودعين قريباً، وانا الوحيد الذي قدمت اعتراضاً خطياً على خطة التعافي التي تهدف الى استنفاد الاسهم في حين ان هناك خطة بديلة اصلاحية انقاذية قدمتها وزارة المهجرين”.

وذكر شرف الدين، عبر “صوت لبنان”، أن “أهداف خطتنا هي جمع اكبر شريحة من المودعين”، مشدداً أن “الهبة التي ستصل من صندوق النقد هي من الصندوق المسؤول عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على حساب المودعين”.

ولفت الى أن “هدفنا هو وقف السرقة وعودة الاموال الى المودعين”.

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