شرف الدين يهاجم الأوروبيين: لسنا مُستعمرة عندكم!

هاجم وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، قرار البرلمان الأوروبي الذي دعم بغالبية أعضائه إبقاء النازحين السوريين في لبنان، قائلا: “هذا بيان مجحف جدا، ومنعدم الوجود، ومرفوض كليا من الحكومة اللبنانية، ومن كل أعضاء البرلمان اللبناني، ومن الرأي العام اللبناني والسوري، ولا بد من سحبه والتراجع عنه بشكل فوري”.

وقال شرف الدين، في مقابلة خاصة مع “عربي21”: “الأوروبيون ليسوا أوصياء علينا، ولسنا مُستعمرة في الاتحاد الأوروبي، ولن نكون، وما فعلوه مؤخرا يُعد طعنة في ظهرنا، وتدخلا سافرا في شؤوننا الخاصة”.

ورأى، ان من المفروض سحب هذا القرار بشكل فوري، ونفس الأمر مطلوب أيضا من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل؛ فما فعلوه مؤخرا يعد طعنة في ظهر اللبنانيين، وتدخلا سافرا في شؤوننا الخاصة”.

وتابع: “وقد أكدنا في مؤتمر بروكسل أننا لا ندعم العودة الطوعية إلا بوجود رقابة، ومن ناحية أخرى عليهم مطالبة المفوضية بقبول إنشاء لجنة ثلاثية تضم لبنان وسوريا. واللجنة الثلاثية هي لجنة تتابع أمور قرى العودة، ينبثق عنها لجان فرعية في كل قرى العودة، لتتأكد من الواقع الاجتماعي والاقتصادي والأمني للنازح”.

وكشف شرف الدين عن أن “طلبت من مجلس الوزراء عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الموضوع للرد على البيان، ولأخذ قرار حاسم بتكثيف النشاط مع الدولة السورية المعنية”.

وأكد أن الهدف الأساسي من قرار البرلمان الأوروبي يتمثل في “فرملة مشروع عودة النازحين السوريين، وللإيعاز للمسؤولين اللبنانيين بألا يذهبوا لسوريا بوفد وزاري رسمي لوضع آلية للعودة ويوقعوا بروتوكولات تضمن الإعادة الآمنة للنازحين لديارهم”.

وشدّد على انه لا يتوقع حربا على الإطلاق مع اسرائيل، “فهذه مجرد مناوشات على الحدود اللبنانية من أجل التغطية على ما يجري في الداخل الإسرائيلي بين الأحزاب الإسرائيلية”، موضحاً “فالمعارضة مُمثلة في شخص “يائير لابيد” كانت قوية، ولكي تتجاوز الحكومة مشكلة المعارضة لجأت لهذه المناوشات ولقضايا وهمية على الحدود، بالإضافة للاعتداءات والاقتحامات العسكرية داخل فلسطين، وكلها أفعال للتمويه والتغطية على ما يحدث من مشاكل سياسية بين أهل الحكم، أو بين “نتنياهو” والمعارضة بقيادة “لابيد”.

وأضاف: “لم يعد اليوم مثل الأمس، وأصبح هناك توازن في القوى العسكرية، وحتى عام 2006 لم تستطع إسرائيل أن تمس حزب الله، ولا القضاء على قدرته العسكرية، بل على العكس؛ فإسرائيل لن تستفيد شيئا من الحرب اليوم، والغرب منشغل بالحرب في أوكرانيا، واُستنفدت قواته العسكرية هناك”.

وختم شرف الدين، بالقول: “نحن نعرف أن الحرب مع إسرائيل تعني الحرب مع الغرب”.