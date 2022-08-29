شركات غذائية ترسل كتابًا تحذيريًا إلى المولوي.. ماذا جاء فيه؟

أرسل كلٌّ من : شركة “الديراني غروب،” مؤسسة “مرسال زخيا الدويهي”، شركة “عبدالله غروب”، مؤسسة “انطوان بدوي اسكندر”، مؤسسة “برنارد الحايك”، مؤسسة “هنيدة الياس اسكندر”، كتابًا الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال “بسام المولوي”، مطالبين”بتحويل كامل مستحقاتنا والا اضطررنا للتوقف عن تقديم المواد الغذائية لزوم سرية السجون المركزية في رومية وسجن القبة و سجن زحلة ابتداء من اول ايلول”.

وجاء في الكتاب ما يلي:

“عطفاً على الكتاب المقدم لكم بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٤ والذي صارحناكم فيه بعدم قدرتنا على استكمال تأمين المواد الغذائية لزوم سرية السجون المركزية في رومية وسجن القبة وسجن زحلة وذلك بسب عدم تسديد مستحقاتنا لأكثر من سبعة اشهر.

وبعد اطلاعنا على بيان وزارة المالية عبر وسائل الاعلام، والذي يقضي بصرف 10 مليارات ليرة لبنانية فقط لا غير التي هي مستحقات شهر واحد.

لذلك، نطلب تحویل کامل مستحقاتنا والتي تبلغ 80 مليار ليرة وهي السلفة التي أقرتها الحكومة اللبنانية، وصادق عليها المجلس النيابي. وإلا إضطررنا للتوقف عن تقديم المواد الغذائية إبتداءً من الأول من أيلول ۲۰۲۲”.