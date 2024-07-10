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شركة الأحدب للنقل العام: سنتخذ كل الإجراءات القانونية بحق المعتدين على باصاتنا

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 10 - يوليو - 2024 9:06 مساءً
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أعلنت “شركة الأحدب للنقل العام” في بيان، انه “تم الاعتداء اليوم على عدد من باصات النقل العام التي تديرها، واشارت الى انه “بعد أن فازت شركة الأحدب للنقليات بالمزايدة لإدارة وتشغيل باصات النقل العام كانت الانطلاقة الرسمية اليوم لعملها وبدأت الباصات بنقل الركاب منذ صباح اليوم. وبما ان الشركة تقوم بالمهام المطلوبة منها بمهنية عالية وتنسق مع كل المعنيين بقطاع النقل آخذة بعين الاعتبار عدم التعرض لأرزاق كل العاملين بهذا القطاع وحفظ مصالحهم، وبما ان باصاتنا تعرضت اليوم للإعتداء”.

واكدت انها “ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق المعتدين وستتقدم غدا بشكوى لدى المحاكم المعنية ليصار إلى معاقبة المعتدين”.

وطلبت من “الأجهزة الأمنية، التي نثق ونثمن جهودها لتقوم بكل ما يلزم للحفاظ على عمل هذه الباصات ومنع الاعتداء عليها، لا سيما وانها ملك للقطاع العام، وشركة الأحدب مكلفة بتشغيلها فقط”.

وفي السياق، ناشد النائب سجيع عطية وزير الداخلية بسام مولوي والأجهزة الأمنية حماية الباصات المملوكة من الدولة نتيجة الاعتداءات التي تلحق بها.

كما طالب عطية في حديث عبر الـmtv بالتدخل “الفوري ضد الاعتداءات على الباصات ما يسبّب انحرافها وبخسائر مالية ولا سيما في الدورة وعين المريسة ما يشكل تحدياً لهيبة الدولة وخطة النقل العام والسلامة العامة”.

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