شركة الطيران الوطنية البولندية تستأنف رحلاتها إلى بيروت

نقلت وكالة الأنباء البولندية (باب) عن متحدث باسم شركة الطيران الوطنية قوله إن الشركة استأنفت رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت اليوم السبت، 20 نيسان/أبريل الجاري، بعد يوم من إلغائها بسبب التوتر في المنطقة.

وقال المتحدث كشيشتوف موتشولسكي للوكالة “بسبب استقرار الوضع في المنطقة، قررت شركة الطيران الوطنية استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت”.

وردت إسرائيل يوم الجمعة 19 نيسان/أبريل الجاري، على الهجوم الإيراني، باستهداف “أصفهان” وكشفت القناة 12 العبرية أن الهدف الذي تم قصفه في إيران مطار عسكري في منطقة أصفهان.

وأضافت “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران ولم تعبر عن موقف محدد”.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الجمعة إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

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