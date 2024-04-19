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شركة الطيران الوطنية البولندية تلغي رحلاتها اليوم إلى بيروت

منذ 17 دقيقة
طائرات تابعة لشركة الطيران الوطنية البولندية

طائرات تابعة لشركة الطيران الوطنية البولندية

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نقلت وكالة الأنباء البولندية عن المتحدث باسم شركة الطيران الوطنية قولها إنها ألغت رحلاتها (الجمعة 29-4-2024) إلى تل أبيب وبيروت بسبب عدم استقرار الوضع في المنطقة.

وقال المتحدث في تصريحات للوكالة “تم إلغاء رحلة اليوم رقم 151/152 إلى إسرائيل من وارسو، والرحلة رقم 143/144 إلى بيروت”.

وأضاف أن الشركة ستستمر في اتخاذ قرارات بشأن الرحلات المستقبلية.

وكانت وزارة الخارجية البولندية قد نصحت في تحديث لتوجيهات السفر بعدم “السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان”.

وصدر عن الوزارة بيان، جاء فيه: “لا يمكن استبعاد حدوث تصعيد مفاجئ للعمليات العسكرية وهو ما قد يسبب صعوبات كبيرة في مغادرة هذه الدول الثلاث”.

وأضاف البيان، “أي تصعيد قد يؤدي إلى قيود كبيرة على حركة الطيران وعدم القدرة على اجتياز المعابر الحدودية البرية”.

    المصدر :
  • رويترز

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