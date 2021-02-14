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شركة برايم ساوث: مستمرون بتشغيل معملي الزهراني ودير عمار ضمن المهلة الممنوحة

14 - فبراير - 2021
معمل دير عمار

معمل دير عمار - تعبيرية

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أعلنت شركة “برايم ساوث”، في بيان، أنها “وبناء على اتصال رئيس مجلس الوزراء ووعده بمعالجة الموضوع، وكذلك الاتصال من كل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، تجاوبت مع الجهات المعنية لإيجاد حل يتعلق بتسديد وتحديد آلية دفع مستحقاتها السابقة، كما ومستحقاتها للعام المقبل.

وكانت كهرباء لبنان قد طلبت من “برايم ساوث” تمديد العقد لمدة سنة، وبدأت المفاوضات مع الشركة لإيجاد حل لآلية دفع المستحقات المتراكمة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لتمكين الشركة من القيام بالتزاماتها على أكمل وجه وبنفس المستوى، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي حل.

تبعا لقرارها، ستستمر الشركة في عملها بتشغيل وصيانة معملي الزهراني ودير عمار ضمن المهلة الزمنية الممنوحة.

وتجدر الاشارة الى أن المعملين المذكورين يشكلان حوالى 55% من إجمالي الطاقة الكهربائية الانتاجية في لبنان، أي ما يوازي 900 ميغاوات وحوالى 9 إلى 10 ساعات تغذية يوميا. وقد اتخذت الشركة هذا القرار في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقد وعدت الحكومة اللبنانية الشركة بإيجاد حل في وقت قريب، لكي تتمكن “برايم ساوث” من الوفاء بالتزاماتها وأدائها على أكمل وجه، كونها قد قامت بإنجاز نوعي في السنوات الخمس الماضية وزادت الفعالية في معملي دير عمار والزهراني وأعادتهما إلى مستوى عال من الانتاجية والموثوقية”.

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