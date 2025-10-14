الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركة تنورين تردّ على قرار الإقفال: العيّنة غير مطابقة للأصول ونتائجنا تثبت سلامة المياه

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2025 2:58 مساءً
تنورين
A A A
طباعة المقال

عقدت شركة ينابيع مياه تنورين مؤتمراً صحافياً في مقرها في جسر الباشا توضيحاً للحقائق بعد ما أُثير حول القرار الصادر عن وزير الصحة بالوكالة نزار هاني، والمتعلق بمياه “تنورين”، وما تبعه من مواقف وتصريحات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة جورج مخول:”مؤسف ما صدر عن وزارة الصحة خصوصاً أن العيّنة التي استُند إليها لم تُسحب وفق الأصول المعتمدة ولا بحضور أيّ ممثل عن الشركة كما تفرض الأصول”، وأكد ان “المياه تخضع دورياً لفحوص، وان النتائج كافة تثبت وبشكل قاطع مطابقة “تنورين” للمواصفات”.

وأضاف:”لم نكن يوما خارج الدولة، وكنا شركاء أساسيين في كل ما يحمي صحة المواطن”، وشدد على أننا “نحتفظ بحقّنا في اتّخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا، وأولويتنا تبقى التعامل مع مؤسسات الدولة وتصويب الخطأ لا يعني التصادم”.

ولفت مخول إلى أنّ “الخطأ وارد وقد يكون حصل، وهناك علامة استفهام، ومنذ أن نشأت الشركة لم يظهر أي فحص وجود أيّ بكتيريا”، مشيراً إلى أنّ “مختبر مستشفى الحريري ليس مختصاً بالمياه بحسب معلوماتنا”.

وطالب وزارة الصحة “بتحقيق علمي”، موضحاً “أننا لم نتبلغ بالقرار من الوزارة، وعلمنا به أوّلاً من وسائل التواصل الإجتماعيّ، والقرار كان مفاجئًا فمسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الأمن العام
ليبان بوست تستقبل معاملات الأمن العام الجديدة.. ابتداءً من 15 تشرين الأول
ضبط طن وربع من المواد الغذائية الفاسدة في العاقبية والزهراني
الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني
مفتي الجمهورية السابق ينعي الشيخ صلاح الدين فخري.. منارة علم ودعوة للأمة

الأكثر قراءة

بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا
أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو-رويترز
موقف محرج بسبب مكبر الصوت.. رئيس إندونيسيا يطلب من ترامب لقاء ابنه إريك