شركة تنورين: ثقتنا كاملة بوزير الصحة لكشف الحقيقة

أصدرت شركة مياه تنورين بيانًا عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على “إنستاغرام”، جاء فيه: “يهم شركة مياه تنورين أن تشيد بكل من تضامن معها في ما خص قرار وقفها عن العمل لكنها تطلب من الجميع وخصوصاً رواد صفحات التواصل الاجتماعي توخي الحذر من إطلاق الاتهامات (السياسية منها أو الطائفية) كما أنها تضع ثقتها بوزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين لتبيان حقيقة ما جرى.”

كما أكّدت الشركة في البيان على أنها كانت دائماً وما زالت متعاونة مع وزارة الصحة بما فيه المصلحة العامة.

وأعلنت وزارة الصحة أمس، أنه “في إطار استكمال الإجراءات الإدارية والفنية والصحية لضمان سلامة مياه شركة تنورين”، مؤكدةً أن “نتائج فحص العينات الاضافية الحديثة من منتجات مياه تنورين الموجودة في الاسواق جاءت خالية من البكتيريا”.

ولفتت الوزارة، الى أنه “بالنسبة لما يتعلق بفحص العينات المأخوذة من مصانع الشركة فانها لم تصدر حتى الآن، وان الوزارة بانتظار صدورها قريبا ليصار الى إبلاغ الشركة على ضوئها وضوء تقارير التفتيش الصحي، بالشروط الإدارية والفنية والصحية الواجب عليها الالتزام بها لضمان ​سلامة المياه​ وصحتها وبالتالي ضمان صحة المواطن”.

وأكدت أنها “سوف تجري مؤتمرا صحافيا بهذا الخصوص فور جهوز النتائج كافة”.