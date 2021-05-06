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شركة خليفة للمواشي توقفت عن تسليم اللحم المدعوم.. والسبب!

6 - مايو - 2021
اللحوم

اللحوم

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أعلنت شركة “خليفة لايف ستوك للمواشي”، في بيان لها أنه :

“بسبب تراكم فواتيرها لعدة شحنات سابقة (5 شحنات منذ شباط و اذار الماضيين) والتي ما زالت عالقة من دون تحويل في مصرف لبنان، أنها ستتوقف عن تسليم اللحوم المدعومة حاليا لزبائنها الى حين جلاء الامور خلال الأسبوع المقبل، مع العلم أن الشركة قد باعت القسم الأكبر من شحنتها الأخيرة إحتراما لشهر رمضان المبارك حتى من قبل الإستحصال على موافقة وزارة الاقتصاد”.

وأسف البيان لاخذ هذا القرار في هذا التوقيت، متمنيا على الجميع “تقدير وضع الشركة”، آملا “أن تتوضح الامور في القريب العاجل”.

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