الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركة رامكو: توقف عمليات جمع النفايات في هذه المناطق

منذ 32 دقيقة
أزمة النفايات في لبنان

أزمة النفايات في لبنان

A A A
طباعة المقال

صدر عن شركة رامكو/التاس-ب البيان الآتي:

“نظراً لإقفال مطمر الجديدة والتوقف عن استقبال النفايات اعتباراً من الساعة الرابعة فجراً بتاريخ 07/10/2025، تُعلن شركة رامكو/التاس-ب عن توقف جميع عمليات جمع النفايات في مختلف المناطق ضمن قضاءي المتن وكسروان، إضافة إلى مدينة بيروت الإدارية، وذلك إلى حين إعادة فتح المطمر واستئناف العمل فيه.

وقد قامت الشركة بإبلاغ الجهات المعنية بما سيترتب عن هذا التوقف من تراكم للنفايات خارج عن إرادتها، وهي بانتظار التبليغ الرسمي بإعادة تشغيل المطمر لاستئناف عملياتها المعتادة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب فؤاد مخزومي
    مخزومي: لن نرضى أن تكون بيروت ضحية سوء إدارة ملف النفايات
    استهداف سيارة في ديرعامص
    بالفيديو.. استهداف سيارة في ديرعامص جنوب لبنان
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك
    الرئيس عون اطّلع على أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
    مسيرة إسرائيلية
    الحقيقة الصادمة.. إليكم أخطر ما تقوم به المسيرة الإسرائيلية في لبنان!
    مقاتلون من حزب الله
    استراتيجية أميركية جديدة لاحتواء نفوذ "حزب الله"