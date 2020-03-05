أخبار لبنان

شركة صينية تبرعت بمستلزمات طبية للبنان لمكافحة الكورونا

اعلنت سفارة الصين في بيان ان “احدى الشركات الصينية العاملة في لبنان والجالية الصينية، تبرعتا للجانب اللبناني بمستلزمات طبية، عبارة عن طقم الاختبار (PCR) ونظارات واقية لمساعدة لبنان في عمله للوقاية والسيطرة على مرض كوفيد – 19”.

 

المزيد من الأخبار

عويدات يصدر قرار بـ”تجميد” قرار القاضي إبراهيم…

الحريري: قرار المدعي العام المالي رسالة سياسية شعبوية غير…

واشار البيان الى ان “لبنان يقع على الممر الرئيسي بين آسيا وأوروبا، وبعد انتشار المرض في المنطقة، تم تسجيل عدد من الإصابات بمرض كوفيد – 19 في لبنان، وهناك حاجة ملحة للمستلزمات الطبية. وعلى ضوء ذلك، بادرت احدى الشركات الصينية والجالية الى شراء مجموعة من طقم الاختبار ونظارات واقية، وتم تسليمها إلى وزارة الصحة العامة بوجود أعضاء السفارة في بيروت”.

واعلن ممثل الجهات المانحة شيوى تشومينغ أن “الجالية الصينية ستقف بقوة مع الشعب اللبناني لمكافحة الوباء حتى النصر النهائي”، في حين شكر ممثل وزارة الصحة مصطفى بلاني باسم الوزارة “هذه المبادرة الكريمة”، واشار الى ان ” هذا التبرع دليل على الصداقة العميقة القائمة بين الشعبين الصيني واللبناني”، مؤكدا “ثقته بامكانية التغلب على المرض عبر الجهود المشتركة الثنائية”

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

بالأسماء: التشكيلات القضائية أُنجزت.. فهل تمتنع بعبدا عن التوقيع إكراماً للقاضية عون؟

أخبار لبنان

مجلس الوزراء يقرّ رفع السرية المصرفية ويجتمع السبت للبت باليوروبوندز

أخبار لبنان

ما هي المصارف التي لم يشملها قرار النيابة العامة المالية؟

أخبار لبنان

“الصحة”: إصابة جديدة في لبنان والحصيلة 16 مصابًا

أخبار لبنان

صدور مرسوم تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين

أخبار لبنان

بالأسماء: هذه هي المصارف التي وضع القاضي ابراهيم إشارة “منع تصرف” على…