شركة صينية تبرعت بمستلزمات طبية للبنان لمكافحة الكورونا

اعلنت سفارة الصين في بيان ان “احدى الشركات الصينية العاملة في لبنان والجالية الصينية، تبرعتا للجانب اللبناني بمستلزمات طبية، عبارة عن طقم الاختبار (PCR) ونظارات واقية لمساعدة لبنان في عمله للوقاية والسيطرة على مرض كوفيد – 19”.

واشار البيان الى ان “لبنان يقع على الممر الرئيسي بين آسيا وأوروبا، وبعد انتشار المرض في المنطقة، تم تسجيل عدد من الإصابات بمرض كوفيد – 19 في لبنان، وهناك حاجة ملحة للمستلزمات الطبية. وعلى ضوء ذلك، بادرت احدى الشركات الصينية والجالية الى شراء مجموعة من طقم الاختبار ونظارات واقية، وتم تسليمها إلى وزارة الصحة العامة بوجود أعضاء السفارة في بيروت”.

واعلن ممثل الجهات المانحة شيوى تشومينغ أن “الجالية الصينية ستقف بقوة مع الشعب اللبناني لمكافحة الوباء حتى النصر النهائي”، في حين شكر ممثل وزارة الصحة مصطفى بلاني باسم الوزارة “هذه المبادرة الكريمة”، واشار الى ان ” هذا التبرع دليل على الصداقة العميقة القائمة بين الشعبين الصيني واللبناني”، مؤكدا “ثقته بامكانية التغلب على المرض عبر الجهود المشتركة الثنائية”