شركة طيران الشرق الأوسط تعلن الغاء رحلتيها اليوم الى دبي

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، ” الغاء رحلتيها اليوم في 16نيسان2024 ،ME428/429و ME430/431 الى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت الى تعليق العمليات في مطار دبي الدولي”.

واشارت الى انها “سوف تقوم بتسيير رحلتين غدا عند الساعة الثامنة صباحاME1428وME1426 لنقل ركاب رحلة ME428التي ألغيت بعد ظهر اليوم .

كما سيتم نقل ركاب رحلةME430التي تم الغاؤها مساء اليوم على متن رحلةME430عند التاسعة من مساء الغد في17نيسان2024.

أما بالنسبة لرحلات العودة الى بيروت ME429 وME431 سوف يتم نقل جميع الركاب على متن الرحلة النظامية ME427 غدا عند الساعة 12:45ظهرا”.