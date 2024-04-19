شركة طيران الشرق الأوسط عدّلت مواعيد رحلات إلى دبي

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان انه، “بسبب التخفيض الموقت لعدد الرحلات المفروض من والى مطار دبي الدولي على جميع شركات الطيران خلال عملية التعافي من نتائج العاصفة الجوية، تسيير رحلاتها من والى دبي وفق الآتي:

الجمعة في 19 نيسان 2024:

من بيروت إلى الرحلة الإقلاع الوصول إلى بيروت من الرحلة الإقلاع الوصول

دبي ME426 07:30 11:45 دبي ME427 12:45 15:05

دبي ME428 16:25 20:40 دبي ME429 21:40 23:59

* الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

وقد تم إلغاء رحلة ME1430/1431 نتيجة القيود المفروضة.

السبت في 20 نيسان 2024:

من بيروت إلى الرحلة الإقلاع الوصول إلى بيروت من الرحلة الإقلاع الوصول

دبي ME426 07:30 11:45 دبي ME427 12:45 15:05

دبي ME428 16:25 20:40 دبي ME429 21:40 23:59

* الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

وقد تم إلغاء رحلةME430/431 نتيجة القيود المفروضة.

الأحد في 21 نيسان 2024:

من بيروت إلى الرحلة الإقلاع الوصول إلى بيروت من الرحلة الإقلاع الوصول

دبي ME428 16:25 20:40 دبي ME429 21:40 23:59

دبي ME430 21:00 01:15** دبي ME431 02:15** 04:35

* الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة ** اليوم التالي

وقد تم إلغاء رحلةME426/427 نتيجة القيود المفروضة.

سوف تطبق سياسة مرونة التذاكر وفق التالي:

o التذاكر: تذاكر ME الصادرة في / قبل 18نيسان 2024

o الحجوزات: الحجز الأصلي بين 18 و25 نيسان 2024

o تغيير مرونة الحجز: يسمح بتغيير مجاني واحد في / قبل 30 نيسان 2024، في المقصورة نفسها من دون أية رسوم إضافية.

o مرونة الاسترداد: يسمح باسترداد ثمن بطاقة السفر كاملا (تاريخ الاصدار قبل 18 نيسان 2024).

o مرونة تغيير الوجهة: مسموح به من / إلى مطار أبوظبي الدولي فقط”.