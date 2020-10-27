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شركة كارادينيز تمهل مؤسسة كهرباء لبنان شهرا لدفع مستحقاتها بالدولار

منذ 3 دقائق
مؤسسة كهرباء لبنان

مؤسسة كهرباء لبنان

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أعلنت شركة كارادينيز عن إعطائها مهلة شهراً وحداً لمؤسسة كهرباء لبنان لدفع مستحقاتها بالدولار الاميركي من دون ان تتخذ الشركة حتى الساعة قرارا بالتوقف عن العمل, لكنها ابلغت المؤسسة صعوبة الاستمرار بتأمين التيار الكهربائي في ظل الوضع القائم.

وبلغت هذه المستحقات قيمتها مع الفوائد حوالى 163 مليون دولار، بعدما تراكمت نتيجة تمنع كارادنتيز عن استلام الشيكات الخاصة بها بالليرة اللبنانية منذ شهر ايلول 2019.

وفيما نص العقد الذي وقعته كاردينتز مع الحكومة على الدفع بالدولار, عمدت الشركة للمطالبة بدفع مستحقاتها بالدولار علما أن مؤسسة كهرباء لبنان تفاوض الشركة منذ آذار الماضي لدفع مستحقاتها المتراكمة قسما منها بالدولار و والقسم الاخر بالليرة.

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