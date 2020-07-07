شركة كرول نفت ان تكون سحبت عرضها القبول بالعمل لصالح الحكومة اللبنانية

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اصدرت شركة كرول بيانا نفت فيه ان تكون سحبت عرضها القبول بالعمل لصالح الحكومة اللبنانية بهدف اجراء تدقيق جنائي في المصرف المركزي.

وجددت استعدادها للبدء بالعمل كما سبق واتفقت مع الحكومة.

شركة كرول ترفض بشكل حازم كل الادعاءات التي سيقت ضدها، والتي المحت الى وجود مخاطر امنية قد تطال الدولة اللبنانية.

شركة كرول جددت التأكيد على استقلاليتها وعلى كونها مملوكة من القطاع الخاص تقدم هذه الخدمات منذ اكثر من 45 واربعين عاما وانها اثبتت في هذا المجال نجاحات قضائية حول العالم.

كما اعلنت الشركة انها تنفذ اعمالها بسرية وان الداتا التي تعمل عليها تبقى سرية ولايفصح عنها الا امام العملاء الذين يطلبون خدمتها.