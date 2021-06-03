شركة "مدكو" نفت خبر اقفال محطاتها: العمل يتم كالمعتاد

نفت الإدارة المركزية لشركة “مدكو” للمحروقات “ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن اقفال جميع محطاتها في لبنان، جملة وتفصيلاً”. واكدت في بيان أن “جميع محطات مدكو وفينيسيا غير مقفلة، ويتم مزاولة العمل فيها كالمعتاد”.

وتتفاقم أزمة المحروقات في لبنان يوماً بعد يوم، فبعد تقنين توزيع مادة البنزين في محطات الوقود، تقفل الأخيرة وذلك لشح مادة البنزين بسبب عدم تسليمها للمحطات من الشركات المستوردة.

واعتبر نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا سابقاً أن سبب شح مادة البنزين في المحطات هو ارتفاع أسعار الدولار.

وقال أبو شقرا: “الارتفاع الجنوني للدولار في الأسواق هو سبب المشاكل، وكموزعي محروقات أحب أن أوضح أن هناك بعض الشركات المستوردة لم يكن لديها بضاعة وأصبح لديها تأخير في البواخر وبفتح الإعتمادات من قبل مصرف لبنان وهو ما سبب أزمة، وتواصلت مع رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط وأكد لي أن الباخرة وصلت إلى الشاطئ وابتداء من صباح يوم غد الإثنين، سيتم تنزيل البضاعة في الأسواق”.