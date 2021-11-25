شركة city blu: لا علاقة لنا بمطمر الناعمة

أصدرت شركة City Blu بياناً توضيحياً حول ما تمّ تداوله في بعض الوسائل الإعلامية عن مشكلة في مطمر الناعمة والغازات المنبعثة منه، وأشارت إلى أنّها “غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بالمطمر ولا بأي مناقصة فيه لتاريخه، علماً أنّها وبناءً على تمنّي من مجلس الإنماء والإعمار قامت منذ أيامٍ بزيارة للمطمر لمعالجة المشكلة الحاصلة، من باب المساعدة المؤقتة فقط، حيث أنّ الشركة كانت قد تقدّمت بعرض أسعار للمجلس ولمدّه شهر واحد، لحين الوصول إلى حلول جذرية عبر فتح مناقصة لهذا الخصوص. وعليه تؤكّد الشركة عدم تحمّلها أيّة مسؤولية في كلّ ما يحصل، خصوصاً أن المطمر المذكور يفوق عمره العقدين من الزمن، وهي غير معنية به بأيّ شكلٍ من الأشكال، اقتضى التوضيح”.







