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شركة “OMT”: استلام التحاويل المالية يتمّ بعملة الإرسال أكانت بالليرة أو بالدولار

4 - فبراير - 2021
أحد فروع شركة OMT

أحد فروع شركة OMT

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اشارت شركة “OMT” في بيان حول تحويل الأموال داخل ​لبنان​، الى انه “على المُرسِل التأكّد أنّ المستلم يحمل أوراقاً ثبوتية صالحة ومعتمدة، كما انه على المُرسِل التأكّد أنّ اسم المستلم الذي يعطيه لوكيل OMT مطابق للاسم الموجود على أوراق المستلم الثبوتية المعتمدة والتي سيتمّ بموجبها استلام التحويل (مثلاً بطاقة الهوية أو ​جواز السفر​ ساري المفعول)”.

ولفت البيان الى انه في حال اختلف اسم المستلم المدوّن على إيصال الإرسال عن اسمه على الأوراق الثبوتية، يتوجّب على المُرسِل التوجّه مجدّداً إلى وكيل OMT لطلب تعديل اسم المستلم.

وذكرت بان استلام التحاويل المالية يتمّ بعملة الإرسال، أكانت ب​الليرة اللبنانية​ أو ب​الدولار​ الأميركي. علماً أنّ التحاويل المالية داخل لبنان تشكّل الوسيلة الأسهل والأسرع لإرسال الأموال واستلامها تلبيةً لاحتياجاتكم اليومية.

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