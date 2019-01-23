شروط اميركية على حزب الله

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أكدت معلومات لـ”الجمهورية” انّ المحاولة الجديدة لتأليف الحكومة تصطدم بحواجز خارجية عدة، خصوصاً بعد ارتفاع اللهجة الاسرائيلية والأميركية ضد ايران، علماً انّ كلّاً من وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل، الذي زار بيروت الاسبوع الماضي وقائد القيادة الوسطى الاميركية الجنرال جوزف فوتيل، حملا الى لبنان رسائل واضحة حيال ضرورة الحد من نفوذ حزب الله في مؤسسات الدولة اللبنانية وفي طليعتها الحكومة.

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وبالتالي، فإنّ لبنان غير قادر ولأسباب اقتصادية ان يتخطّى الشروط الاميركية المتعلقة بحزب الله لأنها تشمل مساعدات للوزارات ومن بينها وزارة الصحة ووزارة المال ومساعدات للجيش اللبناني، لاسيما انّ المعلومات الاخيرة تشير الى انّ الولايات المتحدة عازمة على توسيع نطاق العقوبات واضافة اشخاص ينتمون ليس الى حزب الله فقط، إنما الى البيئة الحاضنة والبيئة المتحالفة مع الحزب.

 

المصدر صحيفة الجمهورية

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