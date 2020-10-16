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شريم: التدقيق الجنائي هو المدخل الاساس لأي اصلاح

منذ ساعتين
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2020 2:47 مساءً
وزيرة المهجرين غادة شريم

وزيرة المهجرين غادة شريم

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غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر حسابها على تويتر: “ان عودة البعض الى الحكم بنية الانقاذ يجب الا تنسيهم ان التدقيق الجنائي هو المدخل الاساس لأي اصلاح ليعرف اللبنانيون اين ذهبت اموالهم وكيف؟ لذا لا مجال لاي تسوية تطيره مهما كانت الذرائع، المفروض تصحيح الخلل الذي شاب عقد التدقيق والمضي به انطلاقا من حسابات مصرف لبنان ووصولا الى كل الوزارات والادارات”.

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