شريم: الكلام المنسوب إلى شقيقي لا يمثلني ومرفوض جملة وتفصيلاً

وزيرة المهجرين غادة شريم
وزيرة المهجرين غادة شريم

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزيرة المهجرين غادة شريم، البيان التالي:

“تؤكد وزيرة المهجرين الدكتورة غادة شريم، وبعد انتشار تسجيل صوتي منسوب إلى شقيقها وسام، أسفها الشديد إذا ثبتت الادعاءات أنه يعود له، وتستنكر التعرض ولو لفظيا لأي وسيلة اعلامية، كما تدعو الجميع إلى ضرورة تهدئة الخطاب والتشديد على الوحدة الوطنية والمشترك بين اللبنانيين، وإذ تستنكر كل ما جاء على لسان شقيقها لمحاولة الاعتداء ولو معنويا على محطة اعلامية وأحد اعلامييها، تؤكد أن هذا الكلام لا يمثلها ومرفوض جملة وتفصيلا، فحرية الاعلام مقدسة واختلاف الآراء لن يفسد في الود قضية”.

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