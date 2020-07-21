شريم تطالب بقاعدة بيانات لكل القروض والهبات في مجلس الإنماء والإعمار

وزيرة المهجرين غادة شريم
وزيرة المهجرين غادة شريم

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أعلنت وزيرة المهجرين الدكتورة غادة شريم عبر حسابها على “تويتر”، أنها طالبت في مجلس الوزراء اليوم:

بـ”قاعدة بيانات لكل القروض والهبات في مجلس الانماء والاعمار”، وقالت: “طالبت اليوم بقاعدة بيانات لكل القروض والهبات المقدمة للدولة والموجودة بمعظمها في مجلس الانماء والاعمار، مع تحديد وجهة استعمالها.

كثيرة هي الملابسات التي تحيط بالموضوع، ومن غير المسموح بعد اليوم ان تبقى الامور غامضة دون معرفة تفصيلية وحقيقية لحجم الاموال المقبوضة وطرق إنفاقها”.

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