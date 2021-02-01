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شريم: ضريبة التضامن الاجتماعي المطروحة بالموازنة ايجابية

1 - فبراير - 2021
وزيرة المهجرين غادة شريم

وزيرة المهجرين غادة شريم

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غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة غادة شريم عبر حسابها على تويتر قائلةً: “ضريبة التضامن الاجتماعي المطروحة بالموازنة ايجابية ولكن طالما لم يبت مجلس النواب بقانون استرداد الاموال المحولة، فهذا يعني ان دافع هذه الضريبة هو المواطن الذي أبقى أمواله في لبنان والناجي منها هو الذي حولها الى الخارج بطريقة استنسابية.”

وأضافت: “للعلم القانون طرح على مجلس النواب في شهر 12 الفائت وتم تأجيله يومها لمدة 15 يوما بناء على طلب نواب الجمهورية القوية لدراسته في اللجان، هل تمت هذه الدراسة؟ وهل سيصل القانون الى الجلسة العامة؟ هل سنشهد ولو لمرة واحدة ما يشبه العدالة الاجتماعية؟”.

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