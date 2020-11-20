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شريم: عشية عيد الاستقلال أهدى اللبنانيون انتصارا جديدا لمافيا الفساد

منذ 5 ساعات
وزيرة المهجرين غادة شريم

وزيرة المهجرين غادة شريم

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قالت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم في تغريدة: “عشية عيد الاستقلال أهدى اللبنانيون انتصارا جديدا لمافيا الفساد، طير التدقيق الجنائي بعدما تمت عرقلة مهماته بشتى الوسائل من اللعب على قانون السرية وصولا الى تشويه صورة الوزراء الذين طالبوا به وغيرها من الحجج الواهية! لم يعد خافيا أن من أفسد لن يصلح ومن سرق لن يستسلم بسهولة!

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