شريم: عشية عيد الاستقلال أهدى اللبنانيون انتصارا جديدا لمافيا الفساد

قالت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم في تغريدة: “عشية عيد الاستقلال أهدى اللبنانيون انتصارا جديدا لمافيا الفساد، طير التدقيق الجنائي بعدما تمت عرقلة مهماته بشتى الوسائل من اللعب على قانون السرية وصولا الى تشويه صورة الوزراء الذين طالبوا به وغيرها من الحجج الواهية! لم يعد خافيا أن من أفسد لن يصلح ومن سرق لن يستسلم بسهولة!

عشية عيد الاستقلال أُهدي اللبنانيين انتصارا جديدا لمافيا الفساد،طُيّر #التدقيق_الجنائي بعدما تمت عرقلة مهامه بشتى الوسائل من اللعب على قانون السرية وصولا الى تشويه صورة الوزراء الذين طالبوا به وغيرها من الحجج الواهية!لم يعدّ خافيا أنّ من أفسد لن يُصلح ومن سرق لن يستسلم بسهولة! — Ghada Chreim Ata (@chreimghada) November 20, 2020