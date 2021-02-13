شريم: عنوان المرحلة هو المماطلة وكأنّ في ذلك تمهيداً لتطيير التدقيق

كتبت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “اعلان وزير المالية اليوم عدم تسلمه رد مصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي يؤكد مرة جديدة ان عنوان المرحلة هو المماطلة وكأنّ في ذلك تمهيداً لتطيير التدقيق، يبقى الاصرار عليه ضرورة قصوى، فالاموال تبخرت والحقيقة يجب ان تظهر وعلى المرتكب ايّا يكن ان يُحاسب!

البلد يتهاوى والناس يختنقون!”

اعلان وزير المالية اليوم عدم تسلمه رد مصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي يؤكد مرة جديدة ان عنوان المرحلة هو المماطلة وكأنّ في ذلك تمهيداً لتطيير التدقيق، يبقى الاصرار عليه ضرورة قصوى، فالاموال تبخرت والحقيقة يجب ان تظهر وعلى المرتكب ايّا يكن ان يُحاسب!

البلد يتهاوى والناس يختنقون! — Ghada Chreim Ata (@chreimghada) February 13, 2021