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شريم: عنوان المرحلة هو المماطلة وكأنّ في ذلك تمهيداً لتطيير التدقيق

13 - فبراير - 2021
غادة شريم

غادة شريم

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كتبت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “اعلان وزير المالية اليوم عدم تسلمه رد مصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي يؤكد مرة جديدة ان عنوان المرحلة هو المماطلة وكأنّ في ذلك تمهيداً لتطيير التدقيق، يبقى الاصرار عليه ضرورة قصوى، فالاموال تبخرت والحقيقة يجب ان تظهر وعلى المرتكب ايّا يكن ان يُحاسب!
البلد يتهاوى والناس يختنقون!”

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