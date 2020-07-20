شريم: ليتحمل الجميع مسؤولية ما آلت اليه الأمور… ودياب “حامل حمل ما حدا بيحملو”

تساءلت وزيرة المهجرين غادة شريم، عن أزمة الأرقام في لبنان قائلة: “هل يعقل في زمن المكننة اننا ما زلنا نعمل بالأوراق؟ وهل يجوز أن تضيع أوراق بأهمية الموازنة؟”.

وحملت شريم “الحكومات المتعاقبة التقصير الحاصل في ادارات ومؤسسات الدولة”، وقالت: “فليتحمل الجميع مسؤولية ما آلت اليه الأمور”.

اضافت: “في الجلسة الحكومية الثلاثاء المقبل سيحسم الأمر وسيتم اختيار الشركة التي سنعتمدها لاجراء التدقيق الجنائي، ونحن نلمس جوا ان جميع الافرقاء من ضمنهم وزير المالية وفريقه السياسي مقتنعون بإجراء التدقيق”.

وردا على سؤال عن “تخلي الحكومة عن خطتها الاصلاحية”، قالت: “بدنا ناكل عنب”، واذا التعديل كان لتوحيد الأرقام أمام صندوق النقد الدولي فليكن، الوقت ليس للمناكفات السياسية ولا لتسجيل النقاط فالبلد “كل يوم لورا” للأسف، والوقت ليس لصالح أحد”.

ولفتت شريم الى أن “هناك من يحاول إظهار الحكومة الحالية على أنها فاشلة وعاجزة، وهذه مؤامرة داخلية يديرها كل من يحاول التستر على ما جرى في السابق”، وقالت :”لا أقصد طرفا محددا بل كل من “بل” يده وسرق وغطى وتآمر على هذا البلد”، مؤكدة “اننا جميعنا نعلم أن الدولار لعبته سياسية- تجارية”.

وفي سياق آخر، أكدت الوزيرة شريم أن “لا مانع لدينا من التواصل مع الحكومة السورية اذا كان التواصل لصالح لبنان، فلم يعد بمقدورنا تحمل وطأة العبء الاقتصادي للنزوح السوري”.

وقالت: “بلدان أكبر منا واقتصادات كبيرة لم تتحمل ذلك، فكيف اذا لبنان. يبدو أن معركة النزوح قادمة”.

وتعليقا على كلام الرئيس سعد الحريري عن موقع رئاسة الحكومة، قالت شريم: “الرئيس دياب “حامل حمل ما حدا بيحملو وماشي”، أهكذا تمس رئاسة الحكومة؟، يعمل ليلا نهارا ولا يترك شيئا إلا ويناقشه بالتفاصيل، أهكذا يكون قد أساء لموقع الرئاسة؟”.

وعن ملف المهجرين، قالت: “آن الاوان لنواجه الامور كما هي، هنالك مبالغ كبيرة مدفوعة في وزارة المهجرين وملفات محقة لم يصل اصحابها الى حقهم، كذلك اكتشفنا ملفات هدر وفساد مخفية في الادراج. وقد أحلناها جميعها الى الجهات المختصة، ونتمنى أن نصل الى نتيجة”.